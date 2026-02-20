سوق رمضان في حرستا ينعش الحركة التجارية ويخفف الأعباء عن الأسر

دمشق-سانا

يقدم مهرجان “سوق رمضان الخير” في مدينة حرستا بريف دمشق، تشكيلة واسعة من المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية، تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان المبارك وذلك بمشاركة أكثر من 50 شركة.

المهرجان الذي تنظمه مؤسسة مصطفى لتنظيم المهرجانات والفعاليات بالتعاون مع مجلس المدينة، يعرض مجموعة من المنتجات الغذائية، إلى جانب منتجات التنظيف والملابس وغيرها من المستلزمات، بما يلبّي احتياجات الأسر، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وأوضح مدير المهرجان سمير مصطفى في تصريح لسانا، أن إقامة المهرجان خلال شهر رمضان، تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين عبر مشاركة أكثر من 50 شركة تقدم الاحتياجات الأكثر طلباً للعائلات خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن المهرجان يوفر حسومات تتراوح بين 20 و30 % إضافة إلى عروض خاصة وهدايا.

بدوره بيّن زياد كمال بكيرة، من جناح إحدى الشركات الغذائية، أن المهرجان يشكل فرصة لتقديم المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، بما يسهم في تخفيف التكاليف عن الزوار، لافتاً إلى أن الشركة حرصت على تقديم أصناف مطلوبة خلال الشهر الكريم بأسعار أقل من السوق.

بينما عبّر عدد من الزوار عن رضاهم عن الأجواء والتنظيم حيث أشار كل من محمد ملص وسعيد رجب أحمد منصور إلى أن تنوع الشركات المشاركة أتاح لهم خيارات أوسع ومنتجات جيدة بأسعار مخفضة داعين الأهالي للاستفادة من العروض والسحوبات والهدايا التي يوفرها المهرجان بمناسبة الشهر الفضيل.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي انطلق يوم أمس الخميس حتى نهاية عيد الفطر السعيد، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ليلاً.

ويأتي مهرجان “سوق رمضان الخير” ضمن جهود التدخل الإيجابي في الأسواق، ودعم استقرار الأسعار، وترسيخ قيم التعاون والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.