وزير النقل يبحث مع وفد فرنسي سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر اليوم مع وفد فرنسي برئاسة القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فيفر، وبحضور مجموعة من مجلس سوريا المستقبل، آلية تعزيز التعاون في مشاريع النقل بين سوريا والدول الأوروبية، والتحضيرات الجارية لزيارة وفد من الشركات الفرنسية إلى دمشق في الأول من تشرين الأول القادم.

وأكد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية الشراكة الدولية في إعادة تأهيل وتطوير قطاع النقل في سوريا، مشيراً إلى حجم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها شبكة السكك الحديدية والجسور والطرق العامة، وما تبذله الوزارة من جهود لإعادة ترميمها وتأهيلها.

ولفت بدر إلى الرؤية المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة في مجال المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك مشروع مترو دمشق الذي يربط بين المدينة والريف، ومشروع ربط الخطوط الحديدية السككية بمحوري شمال – جنوب وشرق – غرب، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الفرنسية في نقل البضائع واستعراض مشروع الطريق الشاطئي.

من جانبه، أوضح فيفر أن الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات التحضيرية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأول من تشرين الأول المقبل سيشهد مشاركة 40 شركة فرنسية في زيارة استكشافية لمدة يوم واحد للتعرف على الاحتياجات والمشاريع الاستثمارية المطروحة في سورية.

ويأتي هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون السوري الفرنسي في مجال النقل، واستقطاب استثمارات خارجية تدعم إعادة إعمار البنى التحتية للنقل في سوريا.