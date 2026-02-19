السورية للبريد تمدد صرف رواتب المتقاعدين إلى 24 الجاري بمناسبة رمضان المبارك

photo 2026 02 19 15 54 06 السورية للبريد تمدد صرف رواتب المتقاعدين إلى 24 الجاري بمناسبة رمضان المبارك

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد تمديد فترة صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية لهذا الشهر، في جميع المكاتب البريدية بالمحافظات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، أن تقديم خدمة صرف الرواتب يستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق لـ 24 الشهر الجاري، حرصاً منها على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتخفيف الازدحام خلال الشهر الفضيل، بما يضمن انسيابية العمل وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

وأكدت المؤسسة استمرار تقديم باقي خدماتها البريدية والمالية كالمعتاد في مختلف المكاتب البريدية بالمحافظات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما لفئة المتقاعدين، بما يسهم في تأمين احتياجاتهم المعيشية بسهولة ويسر، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

