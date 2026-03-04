اجتماع يبحث الأوضاع الإغاثية والمعيشية للمهجرين من أبناء محافظة السويداء

السويداء-سانا

التقى مدير العلاقات العامة في محافظة السويداء عباس السليمان بحضور مندوبين عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومنظمة ACTED الإنسانية، ممثلين عن المهجرين من أبناء المحافظة والمقيمين في ريف السويداء الغربي ودرعا وريف دمشق لبحث أوضاعهم الإغاثية والمعيشية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز التحديات التي تواجه المهجرين وسبل معالجتها بشكل عاجل، مع التأكيد على ضرورة تذليل العقبات أمام الفرق الإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية واللجان المحلية المعنية بالتوزيع.