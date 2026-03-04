اجتماع يبحث الأوضاع الإغاثية والمعيشية للمهجرين من أبناء محافظة السويداء

photo 1 2026 03 04 22 51 58 اجتماع يبحث الأوضاع الإغاثية والمعيشية للمهجرين من أبناء محافظة السويداء

السويداء-سانا

التقى مدير العلاقات العامة في محافظة السويداء عباس السليمان بحضور مندوبين عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومنظمة ACTED الإنسانية، ممثلين عن المهجرين من أبناء المحافظة والمقيمين في ريف السويداء الغربي ودرعا وريف دمشق لبحث أوضاعهم الإغاثية والمعيشية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز التحديات التي تواجه المهجرين وسبل معالجتها بشكل عاجل، مع التأكيد على ضرورة تذليل العقبات أمام الفرق الإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية واللجان المحلية المعنية بالتوزيع.

photo 2 2026 03 04 22 51 58 اجتماع يبحث الأوضاع الإغاثية والمعيشية للمهجرين من أبناء محافظة السويداء
photo 3 2026 03 04 22 51 58 اجتماع يبحث الأوضاع الإغاثية والمعيشية للمهجرين من أبناء محافظة السويداء
photo 4 2026 03 04 22 51 58 اجتماع يبحث الأوضاع الإغاثية والمعيشية للمهجرين من أبناء محافظة السويداء
محافظ الحسكة يعلن خطوات لتعزيز الاستقرار الخدمي وتسريع إعادة تنشيط المرافق
حالة الطقس: الحرارة إلى ارتفاع مع استمرار موجة الصقيع حتى فجر ‏الجمعة
أحمد زيدان: سوريا ستبقى واحدة رغم كل الجراح والمؤامرات التي تتعرض لها
جولة رقابية على أحد المشافي الخاصة بدمشق 
من خيام على ركام بيوتهم المدمرة… أهالي كفرنبودة يبدؤون استعادة الحياة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك