وفد من البحوث الزراعية يتفقد محطات الرقة لإعادة تفعيلها

الرقة-سانا

تفقد وفد من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، محطات البحوث الزراعية في محافظة الرقة، وذلك للاطلاع على واقعها الفني والإداري وسبل إعادة تفعيله.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الأربعاء، أن الوفد ضم معاون المدير العام للهيئة الدكتور ملحم العبد الله، ومدير إدارة بحوث البستنة الدكتورة روعة الببيلي، ومدير إدارة بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور تيسير حاتم.

وشملت الجولة تقييم الحالة الفنية والإدارية للمحطات والاطلاع على التجارب البحثية المنفذة، ولقاء العاملين والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات.

وأكد الوفد أهمية إعادة تفعيل هذه المحطات ودعمها؛ لتكون ركيزة أساسية في تطوير القطاع الزراعي وخدمة الفلاحين.

وتأتي الجولة في إطار الجهود الحكومية لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية بمختلف القطاعات بعد تحرير المحافظة حديثاً.

