فريق بحثي سوري ينجز دراسة تؤكد فعالية التدريب ‏الإلكتروني لدعم الإقلاع عن التدخين

‎ ‎دمشق-سانا‏

أجرى فريق بحثي متعدد الاختصاصات من جامعات ‏سورية عدة، دراسة تعد الأولى من نوعها في سوريا، ‏حول تطوير أول ‏دورة تدريبية إلكترونية (أونلاين)، ‏لمساعدة المهنيين الصحيين على دعم المرضى في ‏رحلة الإقلاع عن التدخين‎.‎

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وأوضحت الجامعة الافتراضية السورية عبر صفحتها ‏على الفيسبوك، اليوم الأربعاء، أن نتائج هذه الدراسة ‏نشرت في ‏المجلة‎ Addiction & Health ‎العالمية، ‏المصنفة ضمن الفئة‎ Q2 ‎وبمعامل تأثير 1.7، والتي تؤكد ‏فعالية التدريب الـ ‌‏(أونلاين) في هذا المجال، من حيث ‏القابلية للتطبيق كنموذج يمكن استخدامه في دول نامية ‏أخرى تواجه ظروفاً مشابهة، ‏وهو برنامج بسيط وقليل ‏التكلفة يحقق نتائج حقيقية وملموسة، ويعتبر من حيث ‏المرونة حلاً عملياً يعمل حتى في أصعب ‏الظروف‎.‎

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وأضافت الجامعة: إن الفريق البحثي الذي ضم باحثين من ‏الجامعة الافتراضية وجامعة دمشق واللاذقية والأندلس ‏والرشيد، ‏مؤلف من كل من الدكتور يزن قنجراوي، ‏والدكتور خضر خضر، والدكتور نور الكردي والدكتورة ‏يارا سلامة، تحت ‏إشراف الأستاذة الدكتورة ميسون ‏دشاش والأستاذة الدكتورة سلاف حميد والدكتور كينيث ‏وورد من جامعة نيو مكسيكو ‏الأمريكية،

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ولفتت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على البحث كاملاً ‏عبر الرابط‎.

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وكانت سوريا حققت إنجازاً علمياً مؤخراً، حيث نشرت ‏كل من مجلة التنمية المستدامة ومجلة‎ Quality & ‎Quantity ‌‎العالميتين، بحثين علميين محكمين للباحث ‏السوري رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي ‏العظمة، بعنوان الانتقال من ‏اقتصاد الظل إلى الاقتصاد ‏الأخضر، ومفارقة جديدة في دور الشمول المالي الرقمي‎.‎

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يذكر أن مجلة‎ Addiction & Health، هي مجلة علمية ‏طبية عالمية محكمة ومفتوحة الوصول، تركز على ‏الأبحاث ‏المتعلقة بتأثير الإدمان على الصحة بجميع ‏جوانبها التجريبية، والسريرية، والوبائية‎.‎

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