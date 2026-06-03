فريق بحثي سوري ينجز دراسة تؤكد فعالية التدريب ‏الإلكتروني لدعم الإقلاع عن التدخين

دمشق-سانا
أجرى فريق بحثي متعدد الاختصاصات من جامعات سورية عدة، دراسة تعد الأولى من نوعها في سوريا، حول تطوير أول دورة تدريبية إلكترونية (أونلاين)، لمساعدة المهنيين الصحيين على دعم المرضى في رحلة الإقلاع عن التدخين.
وأوضحت الجامعة الافتراضية السورية عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم الأربعاء، أن نتائج هذه الدراسة نشرت في المجلة Addiction & Health العالمية، المصنفة ضمن الفئة Q2 وبمعامل تأثير 1.7، والتي تؤكد فعالية التدريب الـ (أونلاين) في هذا المجال، من حيث القابلية للتطبيق كنموذج يمكن استخدامه في دول نامية أخرى تواجه ظروفاً مشابهة، وهو برنامج بسيط وقليل التكلفة يحقق نتائج حقيقية وملموسة، ويعتبر من حيث المرونة حلاً عملياً يعمل حتى في أصعب الظروف.
وأضافت الجامعة: إن الفريق البحثي الذي ضم باحثين من الجامعة الافتراضية وجامعة دمشق واللاذقية والأندلس والرشيد، مؤلف من كل من الدكتور يزن قنجراوي، والدكتور خضر خضر، والدكتور نور الكردي والدكتورة يارا سلامة، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ميسون دشاش والأستاذة الدكتورة سلاف حميد والدكتور كينيث وورد من جامعة نيو مكسيكو الأمريكية،
ولفتت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على البحث كاملاً عبر الرابط.
وكانت سوريا حققت إنجازاً علمياً مؤخراً، حيث نشرت كل من مجلة التنمية المستدامة ومجلة Quality & Quantity العالميتين، بحثين علميين محكمين للباحث السوري رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمة، بعنوان الانتقال من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الأخضر، ومفارقة جديدة في دور الشمول المالي الرقمي.
يذكر أن مجلة Addiction & Health، هي مجلة علمية طبية عالمية محكمة ومفتوحة الوصول، تركز على الأبحاث المتعلقة بتأثير الإدمان على الصحة بجميع جوانبها التجريبية، والسريرية، والوبائية.