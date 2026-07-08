الأرجنتين تعتزم بناء مفاعل نووي جديد بتمويل قيمته 1.2 مليار دولار

بوينوس ايرس-سانا



أعلنت الأرجنتين عزمها بناء مفاعل نووي جديد بالقرب من العاصمة بوينس آيرس، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي، ممول بالكامل من استثمارات القطاع الخاص.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قوله: “إن هذا المشروع يمثل أول مفاعل نووي يتم تمويله بالكامل من رأس مال خاص”، مشيراً إلى أنه سيوفر نحو ألفي فرصة عمل جديدة.



من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية، أدريان رافيير، في مؤتمر صحفي، أن شركة /مايتنر إنرجي/ ذات رأس المال المشترك (الأمريكي-الأرجنتيني) ستتولى استثمار المبلغ المذكور لإنشاء مفاعل نووي نمطي بقدرة 300 ميغاوات في موقع /أتوتشا/ الواقع شمال العاصمة.



ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الأرجنتين إجراءات تقشفية ونزاعات عمالية، إثر قرارات تسريح طالت مؤخراً 61 موظفاً يتولون مهام إدارية، ما أدى إلى احتجاجات أمام مقر اللجنة.



وتوجد في الأرجنتين ثلاث محطات طاقة نووية قيد التشغيل هي “أتوتشا 1″ و”أتوتشا 2” و”إمبالسي”، وهي تساهم في توليد نحو 8% من إنتاج الكهرباء في البلاد.