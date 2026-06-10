مباحثات سورية تركية حول اللاجئين وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

IMG 5877 مباحثات سورية تركية حول اللاجئين وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز.

وبحث الجانبان أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، واستعراض ملف إعادة الإعمار وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني بين البلدين.

IMG 5874 مباحثات سورية تركية حول اللاجئين وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي
IMG 5875 مباحثات سورية تركية حول اللاجئين وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي
IMG 5876 مباحثات سورية تركية حول اللاجئين وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي
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