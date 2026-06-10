مباحثات سورية تركية حول اللاجئين وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز.

وبحث الجانبان أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، واستعراض ملف إعادة الإعمار وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني بين البلدين.