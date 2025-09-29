بدء تحميل 28 ألف طن من الفوسفات عبر مرفأ طرطوس للتصدير إلى رومانيا

طرطوس-سانا

بدأت اليوم في مرفأ طرطوس، عمليات تحميل 28 ألف طن من الفوسفات للتصدير إلى رومانيا.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في تصريح لمراسلة سانا، أن الفوسفات المحمّل مصدره مناجم ريف حمص، التي تُعد من أهم المناطق الغنية بالفوسفات في سوريا، لافتاً إلى أن الوجهة النهائية للشحنة هي رومانيا، وذلك ضمن عقود تصديرية مبرمة سابقاً.

وأشار علوش إلى أنه من المتوقع أن تستغرق عمليات التحميل فترة تتراوح بين 7 أيام و10 أيام، تبعاً لظروف العمل وحركة الأرصفة.

ويجري استخراج الفوسفات من مناجم ريف حمص، وتُنقل إلى مرفأ طرطوس لتجهيزها، وإتمام إجراءات تصديرها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، والجهات المعنية في هذا المجال في إطار تنامي النشاط التصديري بعد التحرير بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز مكانة سوريا في الأسواق الإقليمية والدولية.

