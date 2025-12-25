إخماد حريق ضمن مشفى اللاذقية الجامعي والأضرار مادية فقط

اللاذقية-سانا

تمكّنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق نشب مساء اليوم بمستودع صغير ضمن مشفى اللاذقية الجامعي.

وأوضح مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا، أن الحريق نشب في مستودع صغير يقع في الطابق الخامس، واقتصرت الأضرار على الماديات، وتمثلت باحتراق مواد استهلاكية مثل الشاش والقطن، خاصة بالعيادة الأذنية.

وأكد آغا عدم تسجيل أي إصابات بين الكوادر الطبية أو المستخدمين أو المرضى، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة من قبل فرق الدفاع المدني أسهمت في السيطرة الفورية على الحريق وإخماده خلال وقت قصير جداً.

ولفت إلى أن أسباب الحريق لا تزال غير واضحة، مع متابعة الجهات المختصة للتحقيق في ملابساته.