إخماد حريق ضمن مشفى اللاذقية الجامعي والأضرار مادية فقط

IMG 2649 إخماد حريق ضمن مشفى اللاذقية الجامعي والأضرار مادية فقط

اللاذقية-سانا

تمكّنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق نشب مساء اليوم بمستودع صغير ضمن مشفى اللاذقية الجامعي.

وأوضح مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا، أن الحريق نشب في مستودع صغير يقع في الطابق الخامس، واقتصرت الأضرار على الماديات، وتمثلت باحتراق مواد استهلاكية مثل الشاش والقطن، خاصة بالعيادة الأذنية.

IMG 2654 إخماد حريق ضمن مشفى اللاذقية الجامعي والأضرار مادية فقط

وأكد آغا عدم تسجيل أي إصابات بين الكوادر الطبية أو المستخدمين أو المرضى، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة من قبل فرق الدفاع المدني أسهمت في السيطرة الفورية على الحريق وإخماده خلال وقت قصير جداً.

ولفت إلى أن أسباب الحريق لا تزال غير واضحة، مع متابعة الجهات المختصة للتحقيق في ملابساته.

IMG 2650 3 إخماد حريق ضمن مشفى اللاذقية الجامعي والأضرار مادية فقط
IMG 2644 إخماد حريق ضمن مشفى اللاذقية الجامعي والأضرار مادية فقط
IMG 2646 إخماد حريق ضمن مشفى اللاذقية الجامعي والأضرار مادية فقط
“حمص بأيدينا أنظف”.. مبادرة مجتمعية لإبراز المظهر الحضاري للمدينة
الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة على بعض ‏المناطق ‏
وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم المساجد في جبل الأكراد باللاذقية.
افتتاح فرن شهداء كفرنبل لتأمين الخبز للعائدين وتحسين الواقع المعيشي بإدلب
المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: تم الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى السويداء بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع هناك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك