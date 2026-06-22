الأمن الداخلي يلقي القبض على يوسف خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب

دمشق-سانا

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نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية نوعية ومحكمة، ألقت خلالها القبض على المدعو يوسف أحمد خالد، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب.



وقالت وزارة الداخلية اليوم الإثنين: إن سجلات التحقيق كشفت مشاركة المقبوض عليه في عمليات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة، وتورطه في إحراق منازل النازحين، كما ظهر في تسجيلات مرئية بجانب جثث الشهداء خلال معارك التحرير.



وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص.



وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين خلال عهد النظام البائد، وتقديمهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وكانت وحدات وزارة الداخلية ‏في مدينة حلب ألقت أمس الأحد، القبض على المدعو هيثم رحال، الذي شغل رتبة عقيد في سجن صيدنايا العسكري خلال عهد النظام البائد.