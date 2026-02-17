قوات الاحتلال تعتقل شاباً في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أحد شبان قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية، اقتحمت القرية واعتقلت شاباً بعد مداهمة منزله وتكسير جزء من محتوياته.

كما توغلت قوة أخرى للاحتلال، مؤلفة من سيارتي همر، على الطريق الواصل بين قرية رويحينة وبلدة نبع الصخر في ريف المحافظة الجنوبي، وأقامت حاجزاً قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس شابين من قرية غدير البستان في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.