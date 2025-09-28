قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 16 آلية عسكرية توجهت من تل أبو غيثار باتجاه بلدة صيدا في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنازل المدنيين ثم انسحبت من البلدة بعد فترة قصيرة.

كما حلق طيران الاحتلال الإسرائيلي فوق أجواء الريف الشمالي بمحافظة القنيطرة، وخاصة فوق مزارع الأمل ونبع الفوار وعين النورية والكوم وكوم محيرس.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لسيادة الأراضي السورية، في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، حيث تنفذ بشكل متكرر اعتداءات وتوغلات برية في أرياف القنيطرة ودرعا، وقد أدانت سوريا هذه الاعتداءات الإسرائيلية وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.

