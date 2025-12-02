وزارة النقل والاتحاد العربي للنقل البري يبحثان سبل إعادة تفعيل دفتر المرور العربي الموحد

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع أمين عام الاتحاد العربي للنقل البري ووزير النقل الأردني الأسبق مالك حداد والوفد المرافق له، سبل إعادة تفعيل دفتر المرور العربي الموحّد، ومراجعة وتحديث الأوزان المحورية للمركبات بما يتوافق مع التشريعات الناظمة في الدول العربية ويعكس واقع الشبكة الطرقية ومتطلباتها الفنية.

وبين الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة بدمشق اليوم، أن التعاون مع الاتحاد العربي للنقل البري يشكّل خطوة مهمة لتعزيز حضور سوريا في منظومة النقل الإقليمي، وتطوير التشريعات والبنية الفنية لمنظومة النقل البري، لافتاً إلى أن إعادة تفعيل دفتر المرور العربي الموحّد وتحديث الأوزان المحورية للمركبات يساهم في ضمان حركة نقل أكثر سلاسة وأماناً بين الدول العربية، واستثمار موقع سوريا الجغرافي الحيوي كحلقة وصل في المنطقة بما يدعم حركة التجارة والسياحة ويعزز الاقتصاد الوطني.

بدوره، دعا حداد إلى ترشيح ممثل عن الجمهورية العربية السورية للاتحاد العربي للنقل البري، بما يعزز دور سوريا في مسارات العمل العربي المشترك ويُسهم في تطوير التنسيق على مستوى قطاع النقل البري.

وأكد الجانبان أهمية تسهيل حركة السياحة والتجارة بين سوريا ولبنان والأردن، واستثمار الموقع الجغرافي لهذه الدول كدول عبور رئيسية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز حركة النقل البري في المنطقة.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومدير عام شركة جت الدكتور خالد اللحام، وعضو مجلس الإدارة ومدير عام شركة الاتحاد – فرع سوريا المهندس جورج سكاف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود العربية المستمرة لتعزيز التكامل في قطاع النقل البري بين الدول العربية، وتسهيل حركة التجارة والسياحة عبر الحدود، ويعد دفتر المرور العربي الموحّد أداة مهمة لتنظيم حركة المركبات بين الدول العربية بما يضمن التوافق التشريعي والفني، فيما تسعى الدول العربية إلى تحديث الأوزان المحورية للمركبات لتتماشى مع التطورات في البنية الطرقية ومتطلبات السلامة، وتعكس واقع الاقتصاد والنقل في المنطقة.