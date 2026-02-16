وزارة الداخلية: إيقاف استقبال طلبات تسوية المنتسبين سابقاً لـ “قسد” مطلع آذار

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الإثنين تعميماً دعت فيه جميع العناصر المنتسبين سابقاً إلى قوات “قسد” إلى الإسراع بمراجعة مراكز التسوية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة، قبل توقفها عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع، اعتباراً من الأول من آذار المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه على جميع المعنيين المبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة في المحافظات آنفة الذكر، قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعدهم في استكمال الإجراءات القانونية، وذلك سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عموماً.