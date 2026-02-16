وزارة الداخلية: إيقاف استقبال طلبات تسوية المنتسبين سابقاً لـ “قسد” مطلع آذار

وزارة الداخلية Copy 3 وزارة الداخلية: إيقاف استقبال طلبات تسوية المنتسبين سابقاً لـ "قسد" مطلع آذار

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الإثنين تعميماً دعت فيه جميع العناصر المنتسبين سابقاً إلى قوات “قسد” إلى الإسراع بمراجعة مراكز التسوية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة، قبل توقفها عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع، اعتباراً من الأول من آذار المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه على جميع المعنيين المبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة في المحافظات آنفة الذكر، قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعدهم في استكمال الإجراءات القانونية، وذلك سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عموماً.

القبض على أشخاص يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية في دير الزور
هيئة الطيران المدني تفتح باب التسجيل لعودة العاملين المنشقين أو الموقوفين قسرياً عن العمل
معاون وزير الداخلية يتفقد جاهزية كلية الشرطة لاستقبال المتقدمين لدورة الضباط
مدير السورية للبريد: نواصل دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات
الرئيس الشرع يعقد اجتماعاً موسعاً مع وزير التربية والتعليم لمناقشة الاستراتيجيات الشاملة لتطوير المنظومة التعليمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك