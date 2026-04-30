الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار محتملة في بعض مناطق سوريا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق السورية، لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، فيما يكون خلال الليل مائلاً للبرودة بشكلٍ عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الساحلية، وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقة الجزيرة وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

