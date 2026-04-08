قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بين قريتي طرنجة وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في المنطقة الواقعة بين قريتي طرنجة وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية توغلت في المنطقة الواقعة بين القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة، ثم انسحبت من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال توغلت أمس الثلاثاء في مدخل بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، كما استهدف الاحتلال بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية المحيطة بتل الأحمر الشرقي ومحيط حرش قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلةً ولاغيةً ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك