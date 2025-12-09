القبض على شخصين متورطين في تهريب المواد المخدرة إلى خارج سوريا

دمشق-سانا

ألقت إدارة مكافحة المخدرات خلال عملية أمنية محكمة القبض على شخصين متورطين في تهريب المواد المخدرة إلى خارج سوريا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على قناتها في التلغرام: نفَّذت إدارة مكافحة المخدرات، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين متورطين في تهريب المواد المخدرة إلى خارج البلاد، بعد متابعة وتحريات دقيقة ومكثفة.

وأضافت الوزارة: إنه خلال العملية، ضبطت الجهات المختصة نحو 43 ألف حبة من مادة الكبتاغون، مخبأة بطريقة احترافية داخل قطع قماش معدة للتهريب خارج البلاد، وتمت مصادرتها بالكامل.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع المقبوض عليهما تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتواصل الجهات المختصة عملية مكافحة المخدرات في سوريا، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.

