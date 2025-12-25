وزير الإعلام: تبني خطاب جامع يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار

IMG 20251225 232522 739 وزير الإعلام: تبني خطاب جامع يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار

دمشق-سانا

ركز الاجتماع الذي عقده وزير الإعلام حمزة المصطفى اليوم مع رؤساء الأقسام ومديري المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة، على استعراض واقع العمل بالمديريات المركزية والمؤسسات الإعلامية، ووضع محددات الخطاب الإعلامي للمرحلة المقبلة.

IMG 20251225 232522 728 وزير الإعلام: تبني خطاب جامع يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار

وشدد المصطفى خلال الاجتماع الذي جرى بالوزارة على ضرورة الارتقاء بمنظومة العمل الإداري، وأهمية إعداد تقارير أداء شهرية بمعايير احترافية، تعكس الإنجازات الفعلية المحققة وتبرز كفاءة الإنتاج في مختلف قطاعات الوزارة.

كما تطرق الوزير إلى أبرز التطورات على الساحة السورية، موجهاً بضرورة صياغة سردية إعلامية وطنية تدعم ركائز الاستقرار والتنمية.

IMG 20251225 232522 440 وزير الإعلام: تبني خطاب جامع يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار

ودعا المصطفى إلى تبني خطاب عقلاني جامع، يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ويراعي مقتضيات المرحلة الراهنة وحساسيتها، ليكون الإعلام الوطني رافعاً حقيقياً للبناء المجتمعي والوطني.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات ومبادرات لوزارة الإعلام؛ لتطوير الأداء المؤسسي ومواءمة الخطاب الإعلامي الوطني مع متطلبات المرحلة الراهنة، ولا سيما في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة السورية، بما يضمن دوراً فاعلاً للإعلام الوطني في ترسيخ الاستقرار، ودعم مسارات التنمية، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والجمهور.

IMG 20251225 232522 458 1 وزير الإعلام: تبني خطاب جامع يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
IMG 20251225 232522 683 وزير الإعلام: تبني خطاب جامع يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
