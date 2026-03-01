سوريا وقبرص تبحثان تفعيل اتفاقية البحث والإنقاذ وتعزيز التعاون في قطاع النقل

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية قبرص بدمشق ميخاليس خادجيكيرو، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل.

وتناول اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تفعيل اتفاقية البحث والإنقاذ الموقعة بين سوريا وقبرص في عام 2007، التي كانت تحت مظلة وزارة النقل وتشمل مختلف القطاعات.

كما تطرق اللقاء إلى رغبة الشركات القبرصية في المشاركة في مشاريع الطرق في سوريا، حيث رحب الوزير بدر بهذا الأمر، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المشاريع في وقت قريب.

وفي هذا السياق، تم توجيه دعوة رسمية للوزير بدر للمشاركة في فعالية في قبرص بتاريخ الـ 13 من مارس المقبل حول البحث والإنقاذ.

يشار إلى أن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح بحث في الـ 23 من شهر شباط الفائت مع القائم بأعمال ‏سفارة جمهورية قبرص بدمشق ميخاليس خادجيكيرو، سبل تعزيز الاستجابة الإقليمية، وتطوير الجاهزية الاستباقية للكوارث الطبيعية والحالات الطارئة.