“رحمة” الإنسانية: معرض دمشق الدولي فرصة لنشر تقنية البناء ثلاثية الأبعاد في سوريا

دمشق-سانا

شركات متنوعة الاختصاصات استقطبها معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، منها مؤسسة “رحمة” الإنسانية، التي حرصت على المشاركة في المعرض، لتنشر خدماتها وأعمالها الإنسانية على كامل الجغرافيا السورية.

إحدى المتطوعات في المؤسسة سامية السيد أوضحت في تصريح لمراسلة سانا، أن مقرات المؤسسة الأساسية موجودة في الولايات المتحدة وتركيا، بينما تتواجد في 24 دولة حول العالم، وهي تعنى بتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية، ولديها مركز في شمال سوريا، وحالياً تم فتح مركزين جديدين في دمشق وحلب.

وأوضحت السيد أن “رحمة” تتشارك مع شركة أبيان، التي تعمل في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي عبارة عن طابعة تقوم في عمليات البناء دون أساسات وتنجز مشاريعها بوقت قياسي، مبينة أن المشروع الأول لها الذي سيبنى بهذه التقنية، سيكون مدرسة في بلدة جسرين بريف دمشق، بالتعاون مع وزارة التربية، لافتة إلى أن المؤسسة تمكنت من الحصول على الأرض، والمباشرة في عمليات البناء.

وأكدت السيد أن هذه التجربة للبناء بهذه التقنية ستعمم قريباً في أكثر من مكان، وستستهدف المدارس المهدمة في ريف دمشق ودرعا والسويداء، إضافة لدعها ورعايتها للكثير من الحالات المرضية وكفالاتها للأيتام، لافتة إلى أن المؤسسة شاركت في عام 2023 في أعمال الإغاثة والاستجابة لزلزال شباط الذي وقع شمال وغرب سوريا.