عملية أمنية نوعية في حتيتة التركمان بريف دمشق تسفر عن اعتقال متزعم خلية لداعش

دمشق-سانا

نفذت وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية نوعية ومحكمة في بلدة حتيتة التركمان بمنطقة المليحة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، حيث جرى ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر المختلفة، إلى جانب وثائق ومستندات تثبت تورطه المباشر في أنشطة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفتت الوزارة إلى أنه جرى تحريز المضبوطات وفق الأصول القانونية، وتحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص أصولاً، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وكانت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، نفذت في وقت سابق عمليتين أمنيتين؛ استهدفت الأولى أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في المعضمية بريف دمشق، وأسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق “والي دمشق” المدعو طه الزعبي الملقب “أبو عمر طبية”، وعدد من مساعديه، فيما أسفرت الثانية في بلدة البويضة بريف دمشق عن مقتل الإرهابي محمد شحادة المكنّى “أبو عمر شدّاد”، الذي يُعدّ أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش ويشغل منصب “والي حوران”.

