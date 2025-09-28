إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي

إدلب-سانا

نظّمت مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية، بالتعاون مع منظمة GIZ الألمانية، فعالية “اليوم الحقلي” في محافظة إدلب، ضمن مشروع يهدف إلى زراعة وإكثار الأصناف النباتية الإرثية المقاومة للظروف المناخية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

ويأتي هذا النشاط في ختام مشروع انطلق عام 2020، وشمل زراعة 123 صنفاً من 58 نوعاً نباتياً شتوياً وصيفياً، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الإرث الزراعي المحلي.

وأوضح عبد الحميد الأشقر، مسؤول حفظ وإكثار الأصناف الإرثية، أن المشروع تضمن تحليلًا للتربة وتوزيع بذار محلية عالية الجودة على المزارعين.

من جهته، أشار صالح أبو أمين من لجنة حفظ البذار، إلى أن جمع البذور المحلية على مدى سنوات ساهم في حماية الأصناف النباتية الأصلية من الاندثار، في ظل الاعتماد المتزايد على البذور التجارية المستوردة، مؤكداً أن هذه المبادرات تحافظ على التنوع البيولوجي وتعيد إحياء أصناف زراعية تاريخية.

ويُعد تدريب المزارعين وتزويدهم بالبذور المناسبة خطوة مهمة نحو تمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على مواردها الذاتية، وتقليل حاجتها للدعم الخارجي، بما يعزز استدامة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية.