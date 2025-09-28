إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي

IMG 0230 إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي

إدلب-سانا

نظّمت مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية، بالتعاون مع منظمة GIZ الألمانية، فعالية “اليوم الحقلي” في محافظة إدلب، ضمن مشروع يهدف إلى زراعة وإكثار الأصناف النباتية الإرثية المقاومة للظروف المناخية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

IMG 0182 إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي

ويأتي هذا النشاط في ختام مشروع انطلق عام 2020، وشمل زراعة 123 صنفاً من 58 نوعاً نباتياً شتوياً وصيفياً، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الإرث الزراعي المحلي.

وأوضح عبد الحميد الأشقر، مسؤول حفظ وإكثار الأصناف الإرثية، أن المشروع تضمن تحليلًا للتربة وتوزيع بذار محلية عالية الجودة على المزارعين.

IMG 0226 إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي

من جهته، أشار صالح أبو أمين من لجنة حفظ البذار، إلى أن جمع البذور المحلية على مدى سنوات ساهم في حماية الأصناف النباتية الأصلية من الاندثار، في ظل الاعتماد المتزايد على البذور التجارية المستوردة، مؤكداً أن هذه المبادرات تحافظ على التنوع البيولوجي وتعيد إحياء أصناف زراعية تاريخية.

ويُعد تدريب المزارعين وتزويدهم بالبذور المناسبة خطوة مهمة نحو تمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على مواردها الذاتية، وتقليل حاجتها للدعم الخارجي، بما يعزز استدامة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية.

IMG 0153 2 إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي
IMG 0200 إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي
IMG 0203 1 إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي
IMG 0217 إدلب تحتضن مشروعاً لحماية الأصناف الزراعية من آثار التغير المناخي
منظمة “هوز” تبدأ بتوزيع مساعدات للأسر المهجرة العائدة إلى منازلها بدير الزور
مناقشة سبل تشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية بحسياء
وزير العدل‏ يبحث مع فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا إعادة ‏بناء ‏القضاء لتسهيل ‏أمور ‏المواطنين
تشييع 8 شهداء من أبناء حماة ارتقوا خلال معارك مع فلول النظام البائد في الساحل
بدء المرحلة الثانية من تأهيل أوتوستراد حلب – غازي عنتاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك