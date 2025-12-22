الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب: استنفار جميع الإمكانيات جراء الأوضاع الراهنة

حلب-سانا

أكدت الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب أنها قامت باستنفار جميع إمكانياتها لنقل الأهالي النازحين جراء الأوضاع الراهنة، بعد اعتداءات قسد على عدد من الأحياء في المدينة، وذلك في إطار التزامها الوطني والإنساني بضمان حركة آمنة وسلسة للمواطنين المتضررين في هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة في بيان له عبر التلغرام، أن أسطول الحافلات يعمل بكامل طاقته لنقل الأهالي من المناطق المتضررة إلى مراكز الإيواء المؤقتة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتخفيف من معاناة السكان.

وأكدت الشركة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين خطوط إضافية عند الحاجة، والعمل على تأمين انسيابية الحركة وتوفير الخدمات اللازمة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وكانت أحياء عدة في مدينة حلب شهدت اليوم اعتداءات من قبل قسد بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصاً آخرين، فيما عملت قوى الأمن الداخلي على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم بعد تلك الاعتداءات.