وزارة الزراعة تحدد 100 ليرة سعراً لكيلو القطن لموسم 2026 ‏

دمشق- سانا
اعتمدت وزارة الزراعة سعر شراء كيلوغرام القطن للموسم الزراعي 2026 بمبلغ 100 ليرة سورية، موزّعة بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن وزارة الزراعة ممثلةً بصندوق دعم الإنتاج الزراعي، تتحمل مبلغ 20 ليرة سورية من سعر الكيلوغرام الواحد، في إطار دعم الإنتاج الزراعي، فيما تتحمّل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مبلغ 80 ليرة سورية عن كل كيلوغرام من القطن المسلم إليها.
وبيّنت الوزارة أن اعتماد هذا السعر يأتي في إطار دعم مزارعي القطن وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يسهم في ضمان استمرارية زراعة هذا المحصول، وتعزيز دعم القطاع الزراعي.
وحوّلت وزارة الزراعة في الثاني عشر من الشهر الجاري مبلغ 23 مليون ليرة سورية إلى المصرف الزراعي التعاوني، تمهيداً لصرف مستحقات دعم محصول القطن للمزارعين عن الموسم الزراعي 2025-2026.
وقدّرت وزارة الزراعة المساحة المزروعة بالقطن خلال العام الجاري، بنحو 33 ألف هكتار، فيما يُقدّر الإنتاج بنحو 100 ألف طن، حيث تتركز زراعة القطن في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مساحات محدودة في حلب ومنطقة الغاب.