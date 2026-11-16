وزارة الزراعة تحدد 100 ليرة سعراً لكيلو القطن لموسم 2026 ‏

دمشق- سانا

اعتمدت وزارة الزراعة سعر شراء كيلوغرام القطن للموسم الزراعي 2026 بمبلغ 100 ليرة ‏سورية، موزّعة بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن وزارة الزراعة ممثلةً بصندوق دعم ‏الإنتاج الزراعي، تتحمل مبلغ 20 ليرة سورية من سعر الكيلوغرام الواحد، في إطار دعم الإنتاج ‏الزراعي، فيما تتحمّل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ‏كيلوغرام من القطن المسلم إليها.‏

وبيّنت الوزارة أن اعتماد هذا السعر يأتي في إطار دعم مزارعي القطن وتشجيع الإنتاج المحلي، بما ‏يسهم في ضمان استمرارية زراعة هذا المحصول، وتعزيز دعم القطاع الزراعي.‏

وحوّلت وزارة الزراعة في الثاني عشر من الشهر الجاري مبلغ 23 مليون ليرة سورية إلى ‏المصرف الزراعي التعاوني، تمهيداً لصرف مستحقات دعم محصول القطن ‏للمزارعين عن الموسم ‏الزراعي 2025-2026‌‌‏.‏

وقدّرت وزارة الزراعة المساحة المزروعة بالقطن خلال العام الجاري، بنحو 33 ألف هكتار، فيما ‏يُقدّر الإنتاج بنحو 100 ألف طن، ‏حيث تتركز زراعة القطن في محافظات الرقة ودير الزور ‏والحسكة، إضافة إلى مساحات محدودة في حلب ومنطقة الغاب‎.‎