تطبيق جديد يجمع تدوين الاجتماعات والإملاء الصوتي ووكلاء الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «ElevenLabs» الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي تطبيقاً جديداً يحمل اسم «ElevenAI»، يجمع أدوات تدوين الاجتماعات وتحويل الكلام إلى نص والإملاء الصوتي، إلى جانب وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام المتابعة، بهدف تسهيل العمل الجماعي وتعزيز إنتاجية المؤسسات.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أول أمس، أن التطبيق يتيح تسجيل الاجتماعات وتدوين ملاحظاتها، مع إخطار المشاركين بعملية التسجيل، كما يوفر إمكانية البحث في محتوى الاجتماعات السابقة واسترجاع المعلومات والتفاصيل التي جرى تداولها، فضلاً عن تقديم المساعدة أثناء المحادثات.

ويتيح التطبيق دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام استناداً إلى محتوى الاجتماعات، مثل إعداد مسودات رسائل البريد الإلكتروني ومتابعة الإجراءات والمهام التي يتفق عليها المشاركون، بما يساعد على تحويل النقاشات إلى خطوات عمل قابلة للتنفيذ.

ويضم «ElevenAI» أداةً للإملاء الصوتي تحول الكلام إلى نص منقح مباشرة داخل التطبيقات المختلفة، وتدعم أكثر من 90 لغة، كما تتمتع بالقدرة على التعرف على المصطلحات المتخصصة المستخدمة في المجالات المهنية.

وتستهدف الشركة من خلال التطبيق فرق العمل والمؤسسات، عبر توفير منصة موحدة تساعدها على تنظيم المعلومات المتداولة في الاجتماعات، والاستفادة منها في إدارة المهام ومتابعة تنفيذها.

ويأتي إطلاق التطبيق في أعقاب إعلان الشركة عن تحديثات في تقنيات تحويل الكلام إلى نص، شملت سلسلة نماذج «Scribe v3»، التي تدعم النسخ الصوتي المباشر وإمكانية تخصيص النماذج وفق بيانات الشركات، إلى جانب أدوات لأتمتة المهام واختيار نماذج الذكاء الاصطناعي الملائمة لكل استخدام.