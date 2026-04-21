استمرار خطة الاستجابة الطارئة للتخفيف من آثار الأمطار الغزيرة في سهل الغاب بريف حماة

حماة-سانا

تواصل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة، تنفيذ أعمالها الميدانية المكثفة في عدة مواقع في سهل الغاب، ضمن خطة الاستجابة الطارئة للتخفيف من آثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأوضح معاون مدير الهيئة رعد رعدون لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال الحالية تستهدف إزالة الاختناقات وتنظيف مجاري التصريف التي تأثرت بالفيضانات نتيجة تراكم الطمي والأحجار بفعل الهطولات المطرية الأخيرة.

وأشار رعدون إلى أن أعمال تعزيل قنوات ومصارف الري تركزت في كل من قرى قبر فضة والخندق وعناب ومرداش وناحية شطحة.

يذكر أن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب نفذت خلال شهر شباط الماضي، أعمال تعزيل القناة الرئيسية والناقلة للري الممتدة من بلدة شيزر حتى قرية الشيخ حديد في منطقة محردة بريف حماة، وقناة الري الممتدة من قرية أصيلة حتى قرية ديمو في منطقة مصياف، والتي يصل مجموع مسافتيهما إلى 32 كيلومتراً.

