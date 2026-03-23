مساعدات إغاثية لمتضرري العاصفة المطرية في مخيمات ريف إدلب

إدلب-سانا

وزّعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، اليوم الإثنين، مساعدات إغاثية عاجلة، في عدد من المخيمات، كنوع من الاستجابة الطارئة للمتضررين، جراء العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة مؤخراً.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل أحلام الرشيد، في تصريح لمراسل سانا، أن المساعدات استهدفت 227 عائلة متضررة في مخيمات المدينة المنورة، واليسار، ومحمد الفاتح، للتخفيف من معاناتهم، نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية داخل المخيمات.

وأشارت الرشيد إلى أن المديرية قدمت للأسر المتضررة بعض الحاجيات الأساسية التي تعينهم في مواجهة الظروف الجوية القاسية، ومنها فرش الإسفنج، ومواد التنظيف، والبطانيات، في خطوة تهدف إلى الحد من معاناة سكان الخيم، وتعويض جزء من الأضرار التي تكبدوها بفقدان أثاث وفرش منازلهم، بفعل العواصف والرياح والفيضانات التي اجتاحت مساكنهم ضمن المخيمات.

يذكر أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قدّمت، في وقت سابق، جملة توصيات للمواطنين، ولا سيما سكان المخيمات، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية، تحسباً لوقوع أضرار إضافية طارئة بفعل العاصفة المطرية، منها: تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه والطرق الزراعية، والابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية، وعدم إيقاف السيارات في مناطق منخفضة أو قرب المجاري المائية، وإخلاء الخيام القريبة من مجاري الأنهار وعلى ضفاف الأودية.