عرض فيلم “ردع العدوان” في ريف دمشق يوثق ملحمة التحرير ويكشف الكواليس العسكرية لأول مرة

دمشق-سانا

شهد مبنى مديرية الشؤون السياسية بريف دمشق، اليوم، عرض الفيلم الوثائقي “ردع العدوان”، بحضور نخبة من رجال الدين والمثقفين، وحشد رسمي وشعبي واسع، وذلك تزامناً مع عرضه في باقي المحافظات.

الفيلم، الذي استمر لأكثر من ساعتين، يكشف لأول مرة الكواليس العسكرية لمعركة “ردع العدوان”، مستعرضاً تفاصيل اللحظات الحاسمة التي سبقت المعركة وتداعياتها وصولاً إلى تحرير حلب وحماة ودمشق، وما شكّل ملحمة وطنية كبرى في تاريخ سوريا.

وفي كلمة له عقب العرض، أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الفيلم يوثق للتاريخ ويمنع أي محاولة للتزوير، مشيراً إلى أنه يحمل مشاهد الشجاعة والإقدام في اتخاذ القرار خلال العملية، ويبرز دور الأبطال العسكريين الذين نفذوا الأوامر بسرعة وانضباط، وأضاف: إن مشاهد الدخول إلى حلب جسدت عدالة القضية وإنسانية المقاتلين الذين حملوا رسالة بناء سوريا المستقبل.

كما أشار الشيخ إلى أن مشاهد الوفاء تجلّت في الفيلم حين وصل الرئيس أحمد الشرع إلى دمشق، مستذكراً رفيق دربه الشيخ أبو عمر سراقب، بينما أضاءت رسالة العدالة الإنسانية عبر مشاهد دخول الجيش وخروج الفلول، ودعا جميع السوريين لمشاهدة الفيلم وعرضه على أبنائهم لترسيخ قيم الثورة والالتفاف حول القيادة الوطنية.

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم عدد من الشخصيات المشاركة في عملية “ردع العدوان”، بينهم محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومدير الأمن العام في ريف دمشق العميد أحمد دالاتي، وقائد أركان الفرقة 44 العقيد بشار الحسن ممثلاً للعسكريين في عملية ردع العدوان، والأمين العام للشؤون السياسية محمد ياسر كحالة.

تزامن عرض الفيلم مع عيد التحرير

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير مديرية الإعلام في ريف دمشق يوسف أبو دقة أن عرض الفيلم تزامن مع عيد التحرير، ويحمل رمزية وجدانية كبيرة تعكس ضخامة المعركة التي خلصت الشعب من معاناة طويلة دامت عقوداً، مشيراً إلى أن العملية كانت جهداً عسكرياً معقداً ومركباً من التكتيك والمتابعة والتضحيات وصولاً إلى النصر.

كما أكد مدير التربية فادي نزهت أن الفيلم يقدم دروساً كبرى في التضحية والفداء والرحمة، بينما شدد الإعلامي خالد صعيدي على أنه يمثل تاريخاً يُروى للأجيال عن ملحمة كبرى حررت الشام، كاشفاً لأول مرة الخطط العسكرية بلسان بعض أبطالها من القيادة السياسية والعسكرية.

يُذكر أن الفيلم الوثائقي “ردع العدوان”، من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، يوثق مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، ويستعرض خلال أحد عشر يوماً حكاية الصمود والقرار الحاسم ببدء التحرير.