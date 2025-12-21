الموانئ البحرية.. منح الجواز البحري ووثائق عمل البحارة بإجراءات مُبسَّطة وسريعة

اللاذقية-سانا

باشرت المديرية العامة للموانئ البحرية تقديم خدمة إصدار وتسليم “الجوازات البحرية” ووثائق عمل البحارة، وذلك ضمن إجراءات مُبسَّطة وسريعة، تهدف إلى دعم العاملين في القطاع البحري وتنظيم تنقلاتهم بشكل قانوني وفعال.

وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للمديرية والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة، وفق ما أكده القبطان وضاح رسلان، مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ، في تصريح لمراسل سانا.

وأوضح رسلان أن المديرية تعمل على تسهيل وتبسيط جميع الإجراءات المطلوبة، خاصة تلك المتعلقة باستخراج الوثائق الأساسية لعمل البحارة، مثل جواز السفر البحري، وشهادة الخدمات، والشهادة الطبية.

وأشار إلى أنه يمكن للبحارة الآن إنهاء هذه المعاملات في فرعين أساسيين: الفرع الرئيسي في مدينة اللاذقية، والفرع المُستحدَث مؤخراً في مدينة طرطوس، لخدمة البحارة من المحافظة بما فيها جزيرة أرواد ومدينة بانياس، مما يُوفِّر عليهم عناء السفر والتكاليف الإضافية، مضيفاً: إن أي مراجع، وبمجرد استكمال الأوراق المطلوبة، سيحصل على الوثيقة المطلوبة خلال ساعات قليلة، وبتكلفة بسيطة.

من جانبه، أعرب البحار مصطفى بلقيس من جزيرة أرواد، عن ارتياحه لهذه الخدمة، مشيراً إلى سهولة الإجراءات التي تختلف جذرياً عما كانت عليه سابقاً.

وكانت المديرية العامة للموانئ البحرية افتتحت الشهر الماضي الفرع الجديد في محافظة طرطوس، المخصص لتقديم خدمات إصدار جوازات السفر للبحارة وإنجاز المعاملات المرتبطة بعملهم.