الدفاع المدني يستجيب لبلاغ حول انهيار منزل عربي في كفرسوسة بدمشق

دمشق-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري اليوم الأربعاء لبلاغ حول انهيار جزئي لمنزل عربي مأهول بالسكن في منطقة كفرسوسة بدمشق، نتيجة الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة التي أثرت على الأبنية القديمة.

وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدمشق عبر صفحتها على الفيسبوك أن فرق الدفاع المدني قامت بتأمين أفراد العائلة والتأكد من عدم وقوع أي أضرار بشرية، كما تم التنسيق مع محافظة دمشق لتقييم وضع المنزل بشكل دقيق من قبل المختصين، وتأمين الموقع لمنع حدوث أي أضرار إضافية للحفاظ على سلامة المارة.

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت أول أمس الإثنين لثلاثة بلاغات حول انهيارات أبنية في إدلب، حيث عملت على تأمين المواقع واتخاذ الإجراءات لضمان سلامة المدنيين، دون تسجيل أيّ إصابات.