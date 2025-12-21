الهلال الأحمر بدرعا يوزّع مساعدات غذائية على الأسر الوافدة من السويداء في قرية خربا

درعا-سانا

وزّع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا اليوم مساعدات غذائية على الأسر الوافدة من محافظة السويداء والمقيمة في قرية خربا بالريف الغربي للمحافظة.

وأوضح مدير فريق الهلال الأحمر بدرعا، عدنان الفلاح، في تصريح لـ سانا أن الفريق يعمل على تلبية احتياجات الإخوة الوافدين في ستة مراكز إيواء بمحافظة درعا، إضافة إلى القرى الغربية من ريف السويداء وتجمعات الوافدين في أرياف درعا.

وأشار إلى أن الأعمال تشمل تقديم المعونات بشكل دوري وبأنواع مختلفة، منها الغذائية والمنزلية والصحية ومستلزمات الإيواء، وذلك وفق برنامج يهدف إلى تحقيق كفاية المستفيدين.

من جهته، بيّن مختار قرية خربا، المهندس جوهان القطامي، أنه تم توزيع سلل غذائية استفادت منها 160 عائلة، وتضم السلة الواحدة مواد أساسية مثل الزيت والرز والسكر والعدس والحمص والبرغل ومعلبات متنوعة.

يُذكر أن فرع الهلال الأحمر بدرعا كان قد وزّع آلاف السلل الغذائية على الوافدين، في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك تقديم مساعدات شتوية خلال الشهر الماضي في مراكز الإيواء والتجمعات المنتشرة في قرى الريف الشرقي من محافظة درعا.

