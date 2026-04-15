جولة تفقدية ليلية في منفذ جديدة يابوس للاطلاع على سير العمل وحركة العبور

دمشق-سانا

أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي جولة تفقدية ليلية إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي، بهدف الاطلاع على واقع العمل ومتابعة حركة عبور المسافرين والشاحنات، وذلك في إطار الحرص على ضمان استمرارية الأداء بالكفاءة ذاتها على مدار الساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الجولة شملت مختلف أقسام المنفذ، حيث تم الوقوف على آليات العمل الميداني ومستوى الجاهزية التشغيلية، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلامة العبور.

كما بيّنت الهيئة العامة أن بديوي شدّد على أهمية الحفاظ على الجاهزية العالية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام العاملة في المنفذ، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتجار، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز الثقة بالإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت في 9 من الشهر الجاري عن إعادة افتتاح منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، واستئناف حركة العبور فيه بشكل طبيعي، وذلك بعد زوال المخاطر التي استدعت إيقاف العمل مؤقتاً.