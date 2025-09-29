آخر أيام الصيفية في أمسية غنائية بحمص

حمص-سانا

أحيت المغنية ميسا أبو ديب أمسية غنائية بعنوان “آخر أيام الصيفية” بدعوة من الملتقى الثقافي اليسوعي، بحضور جمهور من المهتمين بالفن، وذلك على مسرح دير الآباء اليسوعيين بمدينة حمص القديمة.

تضمنت الأمسية باقة منوعة من الفن الأصيل، شملت الموشحات، والأغاني الفيروزية، وأغاني طربية متنوعة، بمرافقة العازفين فادي كاشي على آلة العود وكمال فركوح على الإيقاع.

وفي تصريح للصحفيين، أوضحت المغنية أبو ديب، أنها اختارت التركيز على الطرب الأصيل إيماناً منها بديمومته عبر الأجيال، وذلك لمواجهة الانحدار الذي يشهده الغناء في بعض الفضاءات الفنية.

من جهتها، بينت المنسقة في الملتقى الثقافي اليسوعي كاترينا الحلواني، أن الحفل يأتي تتويجاً لنشاطات غنية ومتنوعة احتضنها دير الآباء اليسوعيين بحمص الصيف الحالي، حيث دأب القائمون على الملتقى أن يجتمع في الدير من جميع مكونات المجتمع السوري على المحبة والألفة، وفي أجواء الثقافة والفن والإبداع والتنمية.

يذكر أن المغنية ميسا أبو ديب، من مواليد عام 1990 من مدينة حمص، أصدرت عدة أغانٍ لها بمساعدة أصدقاء، منها “صوت الغربة” وأغنية ميلادية.