إصابة 7 عمال أثناء أعمال صيانة باخرة بميناء الطاحونة في طرطوس

IMG 20260506 WA0241 Copy إصابة 7 عمال أثناء أعمال صيانة باخرة بميناء الطاحونة في طرطوس

طرطوس-سانا

أُصيب سبعة عمال بجروح اليوم الأربعاء، إثر سقوط أسطوانة أوكسجين، وانفلات صمامها ضمن باخرة أثناء صيانتها في موقع الطاحون بالقرب من كورنيش طرطوس.

وذكر مصدر في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة طرطوس في تصريح لـ سانا أن العمال السبعة أصيبوا بحروق نتيجة برودة الغاز، وبجروح نتيجة سقوط أسطوانة الغاز، لافتاً إلى أنه فور تلقي البلاغ، توجهت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى الموقع، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، كما تم نقل 3 حالات إلى مشفى طرطوس الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وتستجيب فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس، لكل نداءات الاستغاثة، وتقدم الخدمات اللازمة وكان آخرها يوم الإثنين في الـ 4 من أيار 2026، حيث استجابت لحادث سير ناتج عن انحراف سيارة عن مسارها على الطريق الرئيسي بين القدموس ومصياف.

الطيران المدني يوضح أسباب تحويل الرحلات من مطاري دمشق وحلب والإجراءات المتخذة
مديرية الحج والعمرة تجري قرعة للمسجلين لأداء ‏فريضة الحج لموسم 2025‏
مديرية أوقاف دير الزور تنظم ملتقى إرشادياً ضمن التحضيرات النهائية لموسم الحج
وزارة الاتصالات تعلن تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت بالليرة الجديدة دون أي زيادة
انطلاق رحلات جديدة من وإلى مطار حلب الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك