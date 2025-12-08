وزيرة الشؤون الاجتماعية: صمود السوريين في المخيمات عامل أساسي في التحرير

دمشق-سانا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن ثبات وصمود السوريين الذين يعيشون في المخيمات وعطاءهم كان عاملاً أساسياً في مسيرة التحرير من النظام البائد.

ونقلت الوزارة عبر قناتها على تلغرام عن الوزيرة قبوات قولها، في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير: “إلى أهلي في مخيمات الشمال السوري، ونحن نحتفل اليوم بذكرى التحرير نستذكر عطاءكم وقراكم المدمرة ومنازلكم المنهوبة وشهداءكم الذين ضحوا ليبقى هذا الوطن ينبض بالحياة، فلولا ثباتكم وإيمانكم والتزامكم لم نكن اليوم نتحدث عن التحرير أبداً ولما استطعنا إكمال الطريق”.

وأضافت: “أستذكر تجربتي معكم خلال سنوات الثورة، وصبركم الذي أصبح مدرسة لنا جميعاً، حيث تعلمت من تمسككم بالحياة والعلم وبحقكم بالعودة الكريمة إلى منازلكم وبيوتكم، فكل عام وأنتم بخير وآمنون وآمنات، ومطمئنون ومطمئنات”.

ويحتفل السوريون اليوم بالذكرى الأولى لتحرير البلاد من النظام البائد، حيث خرج ملايين المواطنين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة للتعبير عن فرحتهم وأملهم بمستقبل حافل بالسلام والحرية والازدهار.