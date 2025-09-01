بئر الفيحاء بحماة تعزز الأمن المائي وتخدم آلاف السكان

IMG 8829 بئر الفيحاء بحماة تعزز الأمن المائي وتخدم آلاف السكان

حماة-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة، اليوم، أعمال تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لبئر جديدة في حي الفيحاء، بهدف تحسين توزيع مياه الشرب وخدمة نحو 15 ألف نسمة في المنطقة، وذلك بدعم من أحد أبناء المدينة.

IMG 8879 بئر الفيحاء بحماة تعزز الأمن المائي وتخدم آلاف السكان

وأوضح المهندس عبد الملك الحمصي، مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة، أن المشروع يتضمن تركيب مضخة غاطسة باستطاعة 70 حصاناً وبغزارة 70 متراً مكعباً بالساعة، إلى جانب تجهيزات تشمل قساطل قطر 5 إنش بطول 150 متراً، وكابلات كهربائية بطول 170 متراً، ولوحة تحكم كهربائية.

وأضاف الحمصي: إن المؤسسة قدمت أيضاً مجموعة توليد كهربائية باستطاعة 150 كيلو فولت أمبير لدعم تشغيل البئر، ما يساهم في تعزيز مصادر المياه وتعويض النقص الناتج عن زيادة الطلب ومحدودية المياه الواردة من خط جر أعالي العاصي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة لتحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المائي في الأحياء السكنية.

IMG 8835 بئر الفيحاء بحماة تعزز الأمن المائي وتخدم آلاف السكان
IMG 8848 بئر الفيحاء بحماة تعزز الأمن المائي وتخدم آلاف السكان
IMG 8850 بئر الفيحاء بحماة تعزز الأمن المائي وتخدم آلاف السكان
IMG 8853 بئر الفيحاء بحماة تعزز الأمن المائي وتخدم آلاف السكان
اختتام دوري نجوم الحلقات المسجدية بحماة لكرة القدم
المجلس المحلي في بلدة حمورية بريف دمشق يطلق حملة لترحيل الركام من البلدة
مياه دمشق وريفها: الفيديو المتداول حول فيضان نبع الفيجة غير صحيح ويعود لأعوام سابقة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي
أهالي درعا في الذكرى الـ 14 لانطلاقها: الثورة السورية ميلاد كرامتنا وفجر حريتنا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك