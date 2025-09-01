بئر الفيحاء بحماة تعزز الأمن المائي وتخدم آلاف السكان

حماة-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة، اليوم، أعمال تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لبئر جديدة في حي الفيحاء، بهدف تحسين توزيع مياه الشرب وخدمة نحو 15 ألف نسمة في المنطقة، وذلك بدعم من أحد أبناء المدينة.

وأوضح المهندس عبد الملك الحمصي، مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة، أن المشروع يتضمن تركيب مضخة غاطسة باستطاعة 70 حصاناً وبغزارة 70 متراً مكعباً بالساعة، إلى جانب تجهيزات تشمل قساطل قطر 5 إنش بطول 150 متراً، وكابلات كهربائية بطول 170 متراً، ولوحة تحكم كهربائية.

وأضاف الحمصي: إن المؤسسة قدمت أيضاً مجموعة توليد كهربائية باستطاعة 150 كيلو فولت أمبير لدعم تشغيل البئر، ما يساهم في تعزيز مصادر المياه وتعويض النقص الناتج عن زيادة الطلب ومحدودية المياه الواردة من خط جر أعالي العاصي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة لتحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المائي في الأحياء السكنية.