(إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية للمرة الثانية بالسرعة الكلية

إعلان تحريري- سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــمشروع “محركات كهربائية وعلب سرعة” لزوم مطحنة تشرين للمرة الثانية وبالسرعة الكلية، وفقًا للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.رقم المناقصة:035-ع-2026، تاريخ الإعلان: 25-حزيران-2026.الشروط العامة:التأمينات الأولية:(7200 $) سبعة آلاف ومئتان وخمسون دولار أمريكي فقط لا غير، وتقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، تدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.التأمينات النهائية:10 % من قيمة العقد /تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة. تدفع لصالح مطحنة تشرين.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/90/ يوم تقويمي من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

60 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

ريف دمشق – عدرا – مطحنة تشرين .

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (035– ع – 2026) وتاريخها (25-حزيران- 2026).

1. المغلف الأول:

الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض الفني.

3. المغلف الثالث: العرض المالي.

تنويه: لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولار أمريكي. لا غـير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في 05 تموز 2026.

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.



أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.