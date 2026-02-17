تركيب محولتين كهربائيتين جديدتين في دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات قسم كهرباء دوما في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، اليوم الثلاثاء، أعمال استبدال وتركيب محولتين كهربائيتين في مدينة دوما، بهدف تخفيف الأحمال وتحسين استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تضمنت استبدال محولة معطوبة في مركز تحويل دوما رقم /19/ السنديانة، مع زيادة استطاعتها من 1000 إلى 1600 كيلو فولط أمبير، إضافة إلى تركيب محولة جديدة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل دوما جامع الرحمة.

وكانت ورشات القسم وضعت يوم الأحد الماضي مركز تحويل المنفوش باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في الخدمة، وأعادت تأهيل مركز تحويل القوتلي باستطاعة 1600 كيلو فولط أمبير، إلى جانب إصلاح الأعطال على مخارج المنارة والملاح، وإصلاح الكابلات الأرضية في شارعي الجلاء وخورشيد في مدينة دوما.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ومعالجة نقاط التحميل الزائد، ضمن خطة تعزيز الجاهزية الفنية لمراكز التحويل وتحسين واقع التيار الكهربائي للمشتركين في المدينة.