مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري

دمشق-سانا

أعلنت مديرية إعلام دمشق إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير المقرر إقامته في الثامن من كانون الأول الجاري، في ساحة الأمويين بدمشق.

وأوضح إبراهيم كوكي مدير مديرية إعلام دمشق خلال لقائه مجموعة مع الإعلاميين والصحفيين في مقر وزارة الإعلام، لإطلاعهم على برنامج فعاليات يوم التحرير، بهدف تنسيق التغطية الإعلامية، وتعزيزها بما يتماشى مع أهمية ورمزية هذا اليوم، أنه تم إنجاز التنظيم والخدمات والأمور اللوجستية وتجهيز سيارات اسعاف وكل ما يلزم.

وأكد أن على كل إعلامي وصحفي حاصل على تصريح من وزارة الإعلام، الحصول على بطاقة تخوله دخول ساحة الأمويين والعمل فيها حينها، كما أن كل سيارة حكومية سيكون معها تصريح، وستنصب 7 خيم للإعلاميين قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكل الصور التي سننشرها ستكون متاحة للجميع.

وبالنسبة للاتصالات في الساحة، لفت كوكي إلى أنه ستكون هناك أبراج متحركة على سيارات ل”سيرتيل” و”إم تي إن”، كما سيتوفر الإنترنت “ستارلينك”، منوهاً كذلك بجهود محافظة دمشق والمتطوعين في التجهيز للحفل.

بدوره بيّن مدير العلاقات العامة في المديرية أحمد سلام عليك أن تنظيم العمل الإعلامي يتطلب حصول الصحفي على بطاقة صحفية، إضافةً إلى تصريح من الوزارة، داعياً الجميع إلى التسجيل على البطاقة ليُصار إلى إصدارها في غضون 24 ساعة، علماً أنه سيستمر إعطاؤها حتى صباح يوم الإثنين.

وأشار سلام عليك إلى أنه بإمكان الصحفيين الأجانب الذين قد يتوافدون للساحة حينها، الحصول على بطاقة من الركن الإعلامي، الذي سيضم زاوية للمقابلات، وأخرى لإطلاق الدرون، وذلك في إطار تنظيمي لضمان سير العمل دون أي معوقات.

ويصادف الثامن من شهر كانون الأول الجاري الذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير وانتصار الثورة السورية، وهي مناسبة وطنية يدخل من خلالها السوريون مرحلة جديدة تؤكد تطلعاتهم نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، وتعكس إدراكهم لقيمة التضحية والصمود الذي تحقق خلال سنوات طويلة من النضال ضد القمع والظلم.