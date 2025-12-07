مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري

3X3A4019 مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري

دمشق-سانا

أعلنت مديرية إعلام دمشق إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير المقرر إقامته في الثامن من كانون الأول الجاري، في ساحة الأمويين بدمشق.

وأوضح إبراهيم كوكي مدير مديرية إعلام دمشق خلال لقائه مجموعة مع الإعلاميين والصحفيين في مقر وزارة الإعلام، لإطلاعهم على برنامج فعاليات يوم التحرير، بهدف تنسيق التغطية الإعلامية، وتعزيزها بما يتماشى مع أهمية ورمزية هذا اليوم، أنه تم إنجاز التنظيم والخدمات والأمور اللوجستية وتجهيز سيارات اسعاف وكل ما يلزم.

3X3A4058 مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري

وأكد أن على كل إعلامي وصحفي حاصل على تصريح من وزارة الإعلام، الحصول على بطاقة تخوله دخول ساحة الأمويين والعمل فيها حينها، كما أن كل سيارة حكومية سيكون معها تصريح، وستنصب 7 خيم للإعلاميين قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكل الصور التي سننشرها ستكون متاحة للجميع.

وبالنسبة للاتصالات في الساحة، لفت كوكي إلى أنه ستكون هناك أبراج متحركة على سيارات ل”سيرتيل” و”إم تي إن”، كما سيتوفر الإنترنت “ستارلينك”، منوهاً كذلك بجهود محافظة دمشق والمتطوعين في التجهيز للحفل.

بدوره بيّن مدير العلاقات العامة في المديرية أحمد سلام عليك أن تنظيم العمل الإعلامي يتطلب حصول الصحفي على بطاقة صحفية، إضافةً إلى تصريح من الوزارة، داعياً الجميع إلى التسجيل على البطاقة ليُصار إلى إصدارها في غضون 24 ساعة، علماً أنه سيستمر إعطاؤها حتى صباح يوم الإثنين.

وأشار سلام عليك إلى أنه بإمكان الصحفيين الأجانب الذين قد يتوافدون للساحة حينها، الحصول على بطاقة من الركن الإعلامي، الذي سيضم زاوية للمقابلات، وأخرى لإطلاق الدرون، وذلك في إطار تنظيمي لضمان سير العمل دون أي معوقات.

ويصادف الثامن من شهر كانون الأول الجاري الذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير وانتصار الثورة السورية، وهي مناسبة وطنية يدخل من خلالها السوريون مرحلة جديدة تؤكد تطلعاتهم نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، وتعكس إدراكهم لقيمة التضحية والصمود الذي تحقق خلال سنوات طويلة من النضال ضد القمع والظلم.

3X3A4049 مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري
3X3A4054 مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري
3X3A4015 مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري
3X3A4016 مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري
3X3A4029 مديرية إعلام دمشق: إنجاز الاستعدادات اللازمة لحفل التحرير في 8 كانون الأول الجاري
الخدمات الفنية بحمص تواصل إزالة الأنقاض وتأهيل المدارس ‏وترحيل القمامة
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار
الهلال الأحمر السوري يؤكد استمرار تقديم خدماته في اللاذقية وطرطوس وحماة
فعاليات أسبوع الرواية العالمي… الرواية العربية مرآة للتجربة الإنسانية
فرق الإطفاء تخمد حريقاً وتواصل جهودها للسيطرة على حريقين في ريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك