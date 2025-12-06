ضمن مهرجان التحرير.. حضور لمنظمات تطوعية في مدينة المعارض القديمة بدمشق

‏دمشق-سانا

تشهد مدينة المعارض القديمة في دمشق مشاركة عدد من المنظمات التطوعية ضمن فعاليات مهرجان التحرير، وذلك عبر أجنحة تعنى بالتعليم والحماية والذاكرة المجتمعية، وتقدّم نشاطات تثقيفية وخدمية موجهة للأطفال والأسر.

‏فريق غراس يركز على سردية الثورة

‏وأوضح مدير الحملات وإدارة المتطوعين في فريق “غراس النهضة” علاء الدين هزيمة، أن مشاركة الفريق تركزت على محورين رئيسيين، هما إبراز سردية الثورة السورية، وما رافقها من أحداث وذاكرة اجتماعية، إضافة إلى تخصيص خيمة للأطفال تجمع بين التعليم والترفيه.

بدوره المدير التنفيذي للمنظمة غياث الدين الزين، بين أن “غراس النهضة” انطلقت من دمشق عام 2011 كفريق تطوعي، ثم عملت في مجالات التعليم والحماية، مضيفاً: إن مشاركة الفريق موجهة للأطفال، من خلال مساحة آمنة تعرّفهم على القيم والحقوق وتمنحهم فرصة للتعلم والبهجة.

‏ حقوق الطفل.. مسؤولية مجتمعية ووطنية

‏وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس أمناء مؤسسة حقوق الطفل يحيى النشواتي، أن المشاركة في المهرجان اعتمدت بالكامل على جهود المتطوعين، بما يعكس رسالة المؤسسة في جعل حماية الطفل مسؤولية مجتمعية ووطنية، والمساهمة في تحقيق هدف المؤسسة في رفع الوعي بحقوق الأطفال وواجباتهم عبر برامج تستهدف الأسرة والمجتمع.

‏مجموعة “هذه حياتي” تبرز الدور التطوعي

‏من جانبها، أوضحت مديرة القسم الإعلامي في مجموعة “هذه حياتي” إيمان مخلوطة، أن المشاركة في مهرجان التحرير تأتي في إطار إبراز دور العمل التطوعي والخدمات المجتمعية التي تقدمها المجموعة، وأن فريق المجموعة التطوعي في دمشق يعمل اليوم بشكل واسع عبر حملات إغاثية وطبية وتوعوية، ويتجاوز عدد أفراده 400 متطوع إضافة إلى آلاف طلبات الانتساب.

‏يذكر أن مهرجان التحرير انطلق أمس، ويضم عدة فعاليات في إطار الاحتفالات الشعبية والرسمية التي تشهدها سوريا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتصار الثورة السورية.