تأهيل طريق عام بصرى الشام ضمن بلدة السهوة في ريف درعا بمبادرة مجتمعية

درعا-سانا



أنهت الفعاليات الأهلية والمجتمعية بالتعاون مع بلدة السهوة بريف درعا، اليوم الجمعة، حملة تطوعية لإعادة تأهيل جزء من الطريق العام الواصل لمدينة بصرى الشام ضمن البلدة بطول 2 كم وذلك لتحسين الحركة المرورية وضمان السلامة المروية وتقليل الحوادث.

وشملت أعمال تأهيل الطريق التي تعرضت للدمار والتخريب زمن النظام البائد معالجة الحفر والانخفاسات، وصيانة الأجزاء المتضررة ومعالجة المطبات ومد طبقة إسفلتية جديدة.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس مجلس البلدة مرعي العقاب أنه تم اجراء العديد من الأعمال لتحسين وتجميل الطريق العام، عبر زراعة الأشجار في المنصف، وتثبيت أعمدة الكهرباء وتركيب إنارة الطاقة الشمسية عليها، للحفاظ على سلامة العابرين وآلياتهم.

بدوره بين مدير الفريق التطوعي بالبلدة أسامة الديات، أن البلدة تمتاز بموقع مهم على هذا الطريق الذي يمر بمنتصفها، ما يجعل منها منطقة عبور مستمر ليلاً ونهاراً وخاصة للوفود السياحية، لذلك بادرنا بحملة لتنظيف الطريق وتزيينها وإنشاء دوار رمزي نصبت فيه سارية لرفع العلم السوري تخليداً للثورة، مشيراً إلى أن المبادرات تميزت بتعاون الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم لنجاحها.

واعتبر المواطن المشارك بالمبادرة مسلم خوالدة، أن الإنجاز الذي تحقق في قطاع الخدمات هو ثمرة للتعاون البناء بين المجتمع المحلي ومجلس البلدة للنهوض من جديد، وتطوير البنى الأساسية وتحسين المظهر العام وتعزيز روح المسؤولية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود فعاليات المجتمع المحلي في محافظة درعا لتأهيل البنى التحتية والخدمية للسكان وتعزيز مسيرة التعافي.

وشهد الطريق الواصل بين البلدة وبصرى الشام مبادرات أهلية بيئية، مثل حملات تشجير أطلقتها فعاليات تطوعية نهاية العام الماضي بالتعاون مع مجلس مدينة بصرى الشام.

وتقع بلدة السهوة بريف محافظة درعا الشرقي، على بعد حوالي 24 كم عن مدينة درعا و15 كم عن بصرى الشام، وتشكل حلقة وصل مهمة في الريف الشرقي للمحافظة.