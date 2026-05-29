وفاة شاب غرقاً في بانياس واستمرار عمليات البحث عن مفقود آخر

طرطوس-سانا

توفي شاب اليوم الجمعة إثر حادثة غرق أثناء السباحة قرب منطقة الباصية على شواطئ مدينة بانياس، فيما تواصل فرق ‏الدفاع المدني وخفر السواحل عمليات البحث عن شاب آخر لا يزال مفقوداً.

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس عبد المنعم سطيف أن فرق الإنقاذ استجابت فور وقوع ‏الحادثة، وتمكنت من انتشال جثمان أحد الشابين، بينما تستمر عمليات التمشيط البحري في المنطقة بحثاً عن المفقود‎.‎

وكانت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‌‏في طرطوس أنقذت في 27 الشهر الجاري 6 ‏أشخاص، إثر غرق قارب قبالة الساحل الجنوبي للمحافظة.