وفاة شاب غرقاً في بانياس واستمرار عمليات البحث عن مفقود آخر

طرطوس-سانا
توفي شاب اليوم الجمعة إثر حادثة غرق أثناء السباحة قرب منطقة الباصية على شواطئ مدينة بانياس، فيما تواصل فرق الدفاع المدني وخفر السواحل عمليات البحث عن شاب آخر لا يزال مفقوداً.
وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس عبد المنعم سطيف أن فرق الإنقاذ استجابت فور وقوع الحادثة، وتمكنت من انتشال جثمان أحد الشابين، بينما تستمر عمليات التمشيط البحري في المنطقة بحثاً عن المفقود.
وكانت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس أنقذت في 27 الشهر الجاري 6 أشخاص، إثر غرق قارب قبالة الساحل الجنوبي للمحافظة.