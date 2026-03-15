تكريم المشاركين في فعالية “آيات بينات” للسرد القرآني في القنيطرة

٢٠٢٦٠٣١٥ ١٣٢٨٠٠ تكريم المشاركين في فعالية "آيات بينات" للسرد القرآني في القنيطرة

القنيطرة-سانا

كرمت مديرية أوقاف محافظة القنيطرة، اليوم الأحد المتسابقين المشاركين في فعالية “آيات بينات” أكبر حدث للسرد القرآني في سوريا، التي أقيمت في مسجد الحسن في بلدة خان ارنبة على مدى ثلاثة أيام.

٢٠٢٦٠٣١٥ ١٣١٧٥٢ تكريم المشاركين في فعالية "آيات بينات" للسرد القرآني في القنيطرة

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير أوقاف محافظة القنيطرة أنس الساري، أن لمحافظة القنيطرة نصيباً من المشاركة في هذه المسابقة، حيث جرى اليوم تكريم المتسابقين الأوائل، إضافة إلى تكريم لجان الاختبار واللجان التنظيمية التي ساهمت في إنجاح الفعالية.

وأشار الساري، إلى أن هذه المسابقة تهدف إلى رفع السوية الإيمانية وتعزيز الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص وزارة الأوقاف على العناية بالقرآن الكريم ونشر ثقافته، لما تحمله مثل هذه المسابقات من خير ونفع وفوائد كبيرة للمجتمع.

وتأتي الفعالية ضمن حملة “رمضان.. إيمان يجمعنا” التي أطلقتها وزارة الأوقاف” في الأول من رمضان 1447هـ لتعزيز القيم الإيمانية والتكافل ونشر ثقافة الاعتدال، وتفعيل دور المساجد في خدمة المجتمع.

٢٠٢٦٠٣١٥ ١٣١٩١٤ تكريم المشاركين في فعالية "آيات بينات" للسرد القرآني في القنيطرة
٢٠٢٦٠٣١٥ ١٣٢١٥٨ تكريم المشاركين في فعالية "آيات بينات" للسرد القرآني في القنيطرة
٢٠٢٦٠٣١٥ ١٣٢٦٣٨ تكريم المشاركين في فعالية "آيات بينات" للسرد القرآني في القنيطرة
٢٠٢٦٠٣١٥ ١٣٣٠٢٢ تكريم المشاركين في فعالية "آيات بينات" للسرد القرآني في القنيطرة
الشاعر حذيفة العرجي يحيي الذكرى الأولى للتحرير بأمسية شعرية وطنية
مسرحية ترفيهية للأطفال وعرض عن طقوس العيد في ثقافي حمص
محافظ طرطوس يبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز التعاون لدعم الفئات الأشد احتياجاً
السياحة تحدد أولويات الاستثمار بدمشق وريفها ضمن خطة وطنية لدعم الاقتصاد
التنمية الإدارية ومعهد HIBA يبحثان تعزيز التعاون لدعم التحول المؤسسي وبناء الكفاءات
