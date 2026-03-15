تكريم المشاركين في فعالية “آيات بينات” للسرد القرآني في القنيطرة

القنيطرة-سانا

كرمت مديرية أوقاف محافظة القنيطرة، اليوم الأحد المتسابقين المشاركين في فعالية “آيات بينات” أكبر حدث للسرد القرآني في سوريا، التي أقيمت في مسجد الحسن في بلدة خان ارنبة على مدى ثلاثة أيام.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير أوقاف محافظة القنيطرة أنس الساري، أن لمحافظة القنيطرة نصيباً من المشاركة في هذه المسابقة، حيث جرى اليوم تكريم المتسابقين الأوائل، إضافة إلى تكريم لجان الاختبار واللجان التنظيمية التي ساهمت في إنجاح الفعالية.

وأشار الساري، إلى أن هذه المسابقة تهدف إلى رفع السوية الإيمانية وتعزيز الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص وزارة الأوقاف على العناية بالقرآن الكريم ونشر ثقافته، لما تحمله مثل هذه المسابقات من خير ونفع وفوائد كبيرة للمجتمع.

وتأتي الفعالية ضمن حملة “رمضان.. إيمان يجمعنا” التي أطلقتها وزارة الأوقاف” في الأول من رمضان 1447هـ لتعزيز القيم الإيمانية والتكافل ونشر ثقافة الاعتدال، وتفعيل دور المساجد في خدمة المجتمع.