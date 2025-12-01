وزراء وإعلاميون ودبلوماسيون: عودة صحيفة الثورة السورية بحلتها الجديدة تعزيز للإعلام السوري

دمشق-سانا

انطلقت اليوم صحيفة الثورة السورية بحلّتها الجديدة، معلنة عودتها إلى المشهد الإعلامي الوطني بحضور رسمي ودبلوماسي وثقافي واسع حيث شارك وزراء وممثلون عن البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في سوريا إلى جانب شخصيات إعلامية وثقافية بارزة وسط تفاعل لافت يعكس أهمية هذه العودة ودورها في الساحة الإعلامية.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أشار وزير المالية محمد يسر برنية إلى أن عودة صحيفة الثورة السورية لتكون جزءاً من منظومة جديدة، تسهم في تعزيز الإعلام السوري، وتقويته، ونقل هموم المواطنين والشارع، وأداة حقيقية للدفاع عن سوريا، ومواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدفها، والتي كان لها أثر في إعاقة مسيرة إعادة البناء والتنمية فيها.

وأكد الوزير برنية الحاجة لحشد كل الطاقات في وسائل الإعلام لتعزيز موقف سوريا، والمساهمة في التوعية، وأهمية أن تكون الصحف ووسائل الإعلام السورية الأخرى أدوات رقابة على عمل الحكومة للمساعدة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية في سوريا.

وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أعرب عن أمله بأن يكون لصحيفة الثورة السورية دور موضوعي في مرحلة إعادة إعمار سوريا من حيث تسليط الضوء على هموم ومشاكل الناس، والإضاءة على ما يتم تحقيقه بعد التحرير في جميع القطاعات ولا سيما في قطاع التعليم.

من جانبه أشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إلى أن المجتمع السوري يعيش مرحلة تاريخية، فيها انتقال من حال إلى حال حيث تتم إعادة بناء الدولة من جديد، فهناك دور مهم للإعلام في توضيح المفاهيم الجديدة، وإشراك الناس بصنع القرارات، ونقل همومهم وآرائهم وأفكارهم، وطرح الأفكار والبرامج التي تعمل عليها الحكومة، وأن الإعلام السوري يمثل قناة رئيسية لهذا التفاعل.

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لفت إلى أن النظام البائد حوّل الصحيفة، كمثيلاتها من وسائل الإعلام الأخرى، لأدوات فعليّة لقمع الحريّات، ولورق يُمجّد نظام الأسد، لكننا نشهد اليوم إعادة اطلاق صحيفة الثورة السورية بصوتها الجديد، وبأقلامها الجديدة، وهو ما نعتبره إحدى أدوات بناء سوريا الجديدة التي يحلم بها كل السوريين.

وقال الوزير الصالح :”عندما نقرأ في هذه الصحيفة مقالات علمية، وتحليلاً علمياً، لبعض الأمور التي تحيط بسوريا، ونطلع على المعلومات، والكلام الناقد، فإن ذلك يساعد الحكومة في بناء رؤية أوسع، وامتلاك أدوات لاتخاذ القرار حيث إن رفع سقف الحريّات، والتعبير، يُعدُّ أحد الأدوات الديمقراطية التي تساعد في بناء مستقبل أفضل لسوريا”.

سفير مملكة البحرين بدمشق وحيد مبارك السيار هنأ وزارة الإعلام، والشعب السوري بإعادة إطلاق جريدة الثورة السورية، التي سيكون لها دور كبير في إيصال كل ما يحتاج له الشعب السوري من معلومات، وخاصة التطورات، والإنجازات الحاصلة في مجال الاستثمار، وغيره، مؤكداً أنه دون إعلام وجريدة مطبوعة، لا يمكن إيصال هذه المعلومات، ولن تكتمل الحلقة.

ورأى السفير السيار أن صحيفة الثورة السورية، والمؤسسات الإعلامية الأخرى، سيكون لها دور كبير في “إيصال الصوت الحقيقي للإنجازات الصعبة”.

من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة أذربيجان ألنور شاه حسينوف أن صحيفة الثورة السورية مرموقة محليّاً، وإقليمياً، ودوليّاً، حيث أصبحت صوتاً مسموعاً للشعب السوري منذ الثامن من كانون الأول 2024 رغم أنها تأسست في ستينيات القرن الماضي، وأن الانطلاقة اليوم تأتي نتيجة للعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الاعلام السورية نحو توفير الحرية في الإعلام، والصحافة السورية الجديدة، متمنياً للصحيفة أن تتمكن من أداء رسالتها النبيلة في نقل الحقائق السورية للعالم.

المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء سانا زياد المحاميد رأى أن الانطلاقة الجديدة اليوم لصحيفة الثورة السورية، بحلتها الجديدة، وكصحيفة مطبوعة، تأتي ضمن مسيرة التطوّر التي يشهدها الإعلام الرسمي السوري، وتعتبر ضمن سكة القطار الجديد للإعلام السوري.

وقال المحاميد: إن وكالة الأنباء الرسمية سانا تمثل مصدر الخبر، والمعلومة، والإخبارية السورية تقوم بالتحليل، والبحث فيما وراء الخبر، ثم يأتي دور صحيفة الثورة السورية المطبوعة لتقوم بالتحليل، والاستقصاء، والكتابة الصحفية الإبداعية التي فُقدت لفترة من الزمن، مؤكداً أنه ورغم انتشار السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي، يبقى للورق رونقه الخاص.

وتأتي الانطلاقة الجديدة لصحيفة الثورة السورية، تحت شعار “هوية جديدة.. فاصلة جديدة” في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الإعلام السوري، وتطوير أدواته، ليكون أكثر قدرة على نقل هموم المواطنين، ومواكبة مسيرة إعادة البناء والتنمية، وترسيخ دور الصحافة كأداة رقابية داعمة للإصلاح المؤسسي والتنمية الشاملة.