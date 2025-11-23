العثور على رفات شخصين مجهولي الهوية في ريف حلب

حلب-سانا

عثرت الفرق المختصة في البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم، على رفات بشرية في منطقة عزيزة بريف حلب.

وأوضح الدفاع المدني في قناته على تلغرام، أنه قبل بدء فرق البحث عن المفقودين في العمل، أجرى فريق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني، مسحاً للموقع للتأكد من عدم وجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة، بعدها تم جمع الرفات، وكانت داخل بئر تجميعي.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الرفات كانت عبارة عن عظام مكشوفة ومختلطة، تعود لشخصين مجهولي الهوية، وفق المعطيات الأولية، مؤكداً أن العمل جرى في الموقع وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، و إبلاغ مراكز الدفاع المدني، أو الجهات المسؤولة عند العثور على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها تحت أي ظرف، مبيناً أن أي تدخل غير مختص يُلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي تُعد أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم.

وكانت الفرق المختصة في الدفاع المدني السوري، وبناء على بلاغات عثرت على العديد من الرفات البشرية في مناطق سورية مختلفة.