مقتل 4 أطفال وإصابة 3 بانفجار ألغام داخل بئر مياه في ريف إدلب الشرقي

إدلب-سانا



قتل 4 أطفال وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء انفجار ألغام من مخلفات الحرب، داخل بئر لتجميع مياه الأمطار، وذلك أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر، في قرية أبو حبة بريف إدلب الشرقي.



وقال الدفاع المدني في بيان اليوم الخميس: إن فرقه التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب استجابت ‏للحادث، حيث عملت على نقل جثامين الضحايا إلى أقرب مشفى، فيما قام الأهالي بإسعاف الأطفال المصابين إلى المشافي.



ولا تزال مساحات واسعة من المناطق السورية تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد، ما يجعلها مصدراً دائماً للحوادث المميتة، ويعيق عودة الأهالي إلى حياتهم الطبيعية، ويهدد الأنشطة الزراعية والتعليمية، ويمنع آلاف العائلات من العودة إلى قراها بأمان.



وتواصل فرق وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع الجهات المحلية، تنفيذ عمليات المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام، في إطار جهود مستمرة للحد من هذه التهديدات، وحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.

