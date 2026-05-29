وزارة الصحة ترسل شحنة طبية عاجلة إلى دير الزور ‏لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات

دمشق-سانا

أرسلت وزارة الصحة السورية شحنة طبية عاجلة إلى ‏مديرية صحة دير الزور، تضمّنت مستلزمات إسعافية ‏وأدوية أساسية، وذلك في إطار الاستجابة الطارئة ‏وتعزيز جاهزية المشافي والمراكز الصحية في مواجهة ‏تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات‎.‎

وتهدف هذه الشحنة إلى دعم جاهزية المرافق الصحية ‏وفرق الاستجابة السريعة للتعامل مع أي حالات طارئة قد ‏تنجم عن الظروف الحالية، بما يضمن استمرار تقديم ‏الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية ‏اللازمة في المناطق المتأثرة، وعدم انقطاع الأدوية ‏والمستلزمات الأساسية‎.‎

وأوضح المسؤول اللوجستي في مديرية الإمداد بالوزارة ‏عامر الملحم، وفق قناة الوزارة على التلغرام، اليوم ‏الجمعة، أن الوزارة استجابت بشكل سريع لاحتياجات ‏القطاع الصحي في دير الزور، عبر إرسال شحنة تضم ‏سيرومات وأدوية ومواد مستهلكة طبية لدعم المشافي ‏والمراكز الصحية في المحافظة‎.‎

وأشار الملحم إلى أهمية ضمان استمرارية توفر ‏الأدوية والمواد الطبية، والحفاظ على جاهزية المؤسسات ‏الصحية في ظل الظروف الراهنة الناتجة عن ارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات‎.‎

بدوره، بين أمين المستودعات العامة في مديرية صحة ‏دير الزور حازم الأحمد، أن ارتفاع منسوب مياه نهر ‏الفرات وانقطاع بعض الجسور تسببا بصعوبات في ‏عمليات الإمداد، ما اضطر الجهات المعنية إلى استخدام ‏طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة‎.‎

وأكد الأحمد أنه رغم التحديات اللوجستية لم تسجل أي ‏حالات انقطاع في الإمدادات الطبية، لافتاً إلى تزويد ‏مشفيي الكسرة وهجين بأجهزة غسيل كلية، إضافة إلى ‏مستلزمات وأدوية متنوعة لدعم الخدمات الصحية‎.‎

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس الخميس، عن ‏تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مديريتي الصحة في ‏الرقة ودير الزور، وبالتنسيق الكامل مع محافظة دير ‏الزور ومكاتبها التنفيذية، ووزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث، وقوى الأمن الداخلي، والهلال الأحمر العربي ‏السوري، لمتابعة الوضع ميدانياً، وتقييم الاحتياجات، ‏وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، حيث تم رفع ‏جاهزية المشافي وفرق الإسعاف، وتنظيم نقل الحالات ‏والكوادر الطبية بين ضفتي نهر الفرات، وتعزيز أعمال ‏الترصد الوبائي، وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة، ‏ودعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية، بالتنسيق مع ‏الشركاء الصحيين‎.‎