وزارة الصحة ترسل شحنة طبية عاجلة إلى دير الزور ‏لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات

دمشق-سانا
أرسلت وزارة الصحة السورية شحنة طبية عاجلة إلى مديرية صحة دير الزور، تضمّنت مستلزمات إسعافية وأدوية أساسية، وذلك في إطار الاستجابة الطارئة وتعزيز جاهزية المشافي والمراكز الصحية في مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وتهدف هذه الشحنة إلى دعم جاهزية المرافق الصحية وفرق الاستجابة السريعة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنجم عن الظروف الحالية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة في المناطق المتأثرة، وعدم انقطاع الأدوية والمستلزمات الأساسية.
وأوضح المسؤول اللوجستي في مديرية الإمداد بالوزارة عامر الملحم، وفق قناة الوزارة على التلغرام، اليوم الجمعة، أن الوزارة استجابت بشكل سريع لاحتياجات القطاع الصحي في دير الزور، عبر إرسال شحنة تضم سيرومات وأدوية ومواد مستهلكة طبية لدعم المشافي والمراكز الصحية في المحافظة.
وأشار الملحم إلى أهمية ضمان استمرارية توفر الأدوية والمواد الطبية، والحفاظ على جاهزية المؤسسات الصحية في ظل الظروف الراهنة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
بدوره، بين أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد، أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسببا بصعوبات في عمليات الإمداد، ما اضطر الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة.
وأكد الأحمد أنه رغم التحديات اللوجستية لم تسجل أي حالات انقطاع في الإمدادات الطبية، لافتاً إلى تزويد مشفيي الكسرة وهجين بأجهزة غسيل كلية، إضافة إلى مستلزمات وأدوية متنوعة لدعم الخدمات الصحية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس الخميس، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مديريتي الصحة في الرقة ودير الزور، وبالتنسيق الكامل مع محافظة دير الزور ومكاتبها التنفيذية، ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وقوى الأمن الداخلي، والهلال الأحمر العربي السوري، لمتابعة الوضع ميدانياً، وتقييم الاحتياجات، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، حيث تم رفع جاهزية المشافي وفرق الإسعاف، وتنظيم نقل الحالات والكوادر الطبية بين ضفتي نهر الفرات، وتعزيز أعمال الترصد الوبائي، وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة، ودعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية، بالتنسيق مع الشركاء الصحيين.