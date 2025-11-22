وزارة الزراعة تطلق غداً حملة تشجير في إدلب تحت شعار “معاً لنعيد إدلب خضراء”

IMG 20251122 224534 892 وزارة الزراعة تطلق غداً حملة تشجير في إدلب تحت شعار "معاً لنعيد إدلب خضراء"

دمشق-سانا

تستعد وزارة الزراعة بالتعاون مع محافظة إدلب لإطلاق حملة تشجير في المحافظة يوم غد، تحت شعار “معاً لنعيد إدلب خضراء”.

IMG 20251122 224535 184 وزارة الزراعة تطلق غداً حملة تشجير في إدلب تحت شعار "معاً لنعيد إدلب خضراء"

وتهدف الحملة إلى تشجير عدد من المناطق في المحافظة وتوزيع نحو 200 ألف غرسة حراجية، دعماً للغطاء النباتي، وتعزيزاً للوعي البيئي، ومساهمةً في إعادة التوازن البيئي للمناطق المتأثرة.

وأكد وزير الزراعة أمجد بدر في تصريح اليوم أهمية حملة التشجير في المحافظة لدعم زراعة أشجار الزيتون التي تمثل رمزاً للصمود والبقاء، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على أشجار الحراج التي تسهم في تحسين البيئة المحلية والمناخ.

الزراعة وزارة الزراعة تطلق غداً حملة تشجير في إدلب تحت شعار "معاً لنعيد إدلب خضراء"

ولفت الوزير بدر إلى أن الحملة جاءت بهدف إعادة تأهيل الأراضي المتضررة، وستسهم في إعادة بناء الأمل في قلوب الأهالي، مبيناً أنها ستكون خطوة كبيرة نحو استعادة الحياة في ريف إدلب.

وشهدت الأيام الماضية تحضيرات ميدانية في المواقع الحراجية بمحافظة إدلب استعداداً لإطلاق حملة التشجير، وشملت تجهيز الأراضي وحفر الجور الزراعية في عدد من المواقع، وخاصة على أطراف الطرق العامة والمناطق الحراجية المتضررة، تمهيداً لزراعة الأشجار فيها.

الأمن الداخلي بدرعا: توقيف عناصر أمن ظهروا في فيديو يتحدثون عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي
حملة “أبشري حوران” تجمع أكثر من 44 مليون دولار أمريكي
افتتاح مركز دفاع مدني في تلكلخ بريف حمص لتعزيز الاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث
متطوعون يزرعون الأمل ضمن مبادرة كرمالك يا حمص
فرع الهجرة والجوازات بحماة يفتتح كوة دفع مالي خاصة بمعاملات المصرف المركزي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك