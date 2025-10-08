إصابة 8 مواطنين جراء انفجار في مطاحن بمنطقة السبينة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أُصيب ثمانية مواطنين جراء انفجار وقع مساء اليوم، في تجمع يضم مطاحن وصوامع للحبوب ومستودعات في منطقة السبينة بريف دمشق، وما زال العمل جارياً للتحقق من طبيعة الانفجار.

وذكر الدفاع المدني في قناته عبر التلغرام، أن المدنيين أسعفوا سبعة من المصابين، بينما تولّت فرق الطوارئ بالدفاع المدني السوري إسعاف المصاب الثامن، والذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض الناجمة عن الانفجار.

وبيّن الدفاع المدني أن الانفجار أدى إلى اشتعال النيران في ثلاثة مواقع، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحرائق، وتتواصل حالياً عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتشهد منطقة السبينة في ريف دمشق، التي تضم مجموعة من المطاحن والمعامل والمستودعات، نشاطاً اقتصادياً مكثفاً ما يزيد من خطورة الحوادث الصناعية أو الانفجارات الطارئة، وتعمل فرق الدفاع المدني والطوارئ بشكل دائم على متابعة هذه المواقع للتعامل مع أي حوادث بسرعة.